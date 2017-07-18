Tesla с автопилотом попала в аварию в США

После сообщений об аварии акции Tesla упали на 4,4%.

После активации функции автопилота, автомобиль Tesla увеличил скорость, слетел в болото и перевернулся.

В аварии легкие травмы получили водитель Tesla, житель Минессоты Дэйв Кларк, и четыре его пассажира, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Кларк не исключает, что будет добиваться через суд компенсации. В свою очередь в распространенном сообщении Tesla поставила под сомнение слова водителя.

"Мы работаем, чтобы установить факты. Мы до сих пор не установили, была ли активирована функция автопилота транспортного средства, и нет никаких оснований полагать, что автопилот работал в нештатном режиме", - говорится в заявлении компании Tesla.

В то же время, Илон Маск в своем микроблоге подтвердил, что переписывается с пострадавшим и заявил, что Кларк признал: после включения автопилота он якобы нажал на газ. При этом Кларк подчеркнул, что "действительно благодарен Tesla за функции, обеспечивающие безопасность".

Агентство Bloomberg добавляет, что после сообщений об аварии акции Tesla упали на 4,4%. На торгах в Нью-Йорке их начали продавать по цене ниже на 2,7% — за $319,02.