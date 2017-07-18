Парень с Николаева потерял память на курорте

18.07.17 14:16Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

В Запорожской области, на курорте Кирилловка 23-летний николаевец потерял память. К счастью, удалось найти его родственников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области. Так, 15 июля в 10:25 в Кирилловское отделение полиции обратился молодой человек и рассказал, что утром проснулся в лесополосе вблизи Кирилловки и ничего о себе не помнит. Его доставили в Акимовскую районную больницу, где парня осмотрели медики. Телесных повреждений у него не было.

Полиция начала поиск родственников парня. В этот же день его личность установили, и молодого человека передали родным. Оказалось, что он является 23-летним жителем Николаева, который потерял память.

«Вечером 15 июля на связь с полицейскими вышли родные парня. На следующий день за ним в больницу приехал брат, который поблагодарил медиков и правоохранителей за помощь. Полиция в свою очередь благодарна гражданам, которые не остались равнодушными к чужой беде и помогли в розыске», - отмечается в сообщении.

Как пишет местный сайт «РИА Мелитополь», один из читателей оставил ссылку на страничку в соцсети указанного парня. Читатель идентифицировал его фотографию с помощью популярного сервиса. По его словам, он отправил эти данные и в полицию.

Об этом сообщает Новостной Николаев

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