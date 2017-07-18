Автобус с 56 иностранцами попал в Черновцах в смертельное ДТП - ГСЧС В Черновцах столкнулись микроавтобус «Mersedes Sprinter» и рейсовый автобус «Van Hool», в котором находились 56 граждан Молдовы. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области. В Черновцах столкнулись микроавтобус «Mersedes Sprinter» и рейсовый автобус «Van Hool», в котором находились 56 граждан Молдовы. Водитель микроавтобуса погиб, есть много травмированных людей. «В результате столкновения двух автомобилей - микроавтобуса «Mersedes Sprinter» и рейсового автобуса «Van Hool» - рейсовый автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, а водитель «Mersedes Sprinter», за рулем которого находился 43-летний житель города Черновцы, был выброшен на проезжую часть и придавлен автомобилем. Мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи, однако спасти жизнь ему не удалось», - говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама