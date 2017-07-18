Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон

"Хлебное перемирие" нарушалось на всех основных участках фронта.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Боевые действия велись вечером на участке фронта Авдеевка-Пески. Оккупанты активно применяли минометы: было выпущено около 50 мин. Мощный обстрел со стороны противника произошел в Авдеевке: он длился около 4 часов, вражеский огонь велся сразу с трех направлений. Боевики применяли как легкое, так и тяжелое вооружение", - сказано в сообщении.

Всего на донецком направлении зафиксировали пять обстрелов, в том числе три - с применением тяжелого вооружения.

На луганском направлении боевые действия начались после 14 часов. "Противник нарушал режим тишины в Станице Луганской, Трехизбенке, а также в Попаснянском районе. В основном боевики открывали огонь из легкого вооружения. Продолжительность вражеских обстрелов колебалась от 10 до 50 минут", - отметил он. Лысенко констатировал, что всего вчера на Луганском направлении противник нарушил режим тишины шесть раз. А на Мариупольском направлении вчера нарушали режим тишины в трех местах - Красногоровке, Павлополе и Лебединском.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло шесть обстрелов, в том числе четыре - с применением тяжелого вооружения.