На 6 Слободской в Николаеве ДТП с участием 6 машин

Во вторник вечером, 18 июля, в районе 6 Слободской в Николаева произошло два ДТП, в которых пострадали 6 транспортных средств.

Об этом сообщает спецкорреппондент 0512.

Первое ДТП произошло на пересечении проспекта Центрального и улицы 6 Слободская. Еще одна авария произошла на проспекте Центральном напротив магазина "Спортмастер". Участниками первого и второго ДТП стали по три транспортных средства.

На данный момент на месте аварий работают сотрудника полиции и выясняют все обстоятельства происшествий.