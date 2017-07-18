04.07.17 19:392400
На 6 Слободской в Николаеве ДТП с участием 6 машин
|18.07.17 18:20
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Во вторник вечером, 18 июля, в районе 6 Слободской в Николаева произошло два ДТП, в которых пострадали 6 транспортных средств.
Во вторник вечером, 18 июля, в районе 6 Слободской в Николаева произошло два ДТП, в которых пострадали 6 транспортных средств.
Об этом сообщает спецкорреппондент 0512.
Первое ДТП произошло на пересечении проспекта Центрального и улицы 6 Слободская. Еще одна авария произошла на проспекте Центральном напротив магазина "Спортмастер". Участниками первого и второго ДТП стали по три транспортных средства.
На данный момент на месте аварий работают сотрудника полиции и выясняют все обстоятельства происшествий.