В Новом Буге мотоциклист сбил девушку на велосипеде - та скончалась на месте

18.07.17 19:40Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, в Новом Буге, перекрестке улиц Харчука и Небесной сотни (Чапаева) на пешеходном переходе был совершен наезд скоростным мотоциклом «HONDA» на велосипедиста.

Об этом сообщает ТУТ-Інфо.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Сбив велосипедистку, мотоцикл проехал еще около 60 метров, врезался в шину и дерево. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением.

Ведутся следственные действия.

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