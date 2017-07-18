05.07.17 08:152610
В Новом Буге мотоциклист сбил девушку на велосипеде - та скончалась на месте
|18.07.17 19:40
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Сегодня, в Новом Буге, перекрестке улиц Харчука и Небесной сотни (Чапаева) на пешеходном переходе был совершен наезд скоростным мотоциклом «HONDA» на велосипедиста.
Сегодня, в Новом Буге, перекрестке улиц Харчука и Небесной сотни (Чапаева) на пешеходном переходе был совершен наезд скоростным мотоциклом «HONDA» на велосипедиста.
Об этом сообщает ТУТ-Інфо.
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Сбив велосипедистку, мотоцикл проехал еще около 60 метров, врезался в шину и дерево. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением.
Ведутся следственные действия.