Водителю катера, который насмерть переехал мужчину в Рыбаковке, грозит до пяти лет тюрьмы

18.07.17 20:00Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Водителю катера, который насмерть переехал отдыхающего в Рыбаковке грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

— Следователями начато уголовное производство, предварительно, по ст. 291 УК Украины «Нарушение действующих на транспорте правил», которое карается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет, — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжается следствие.

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