На Луганщине десятки тысяч людей без воды

19.07.17 16:30Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Люди протестуют против отключения Луганского энергетического объединения от электроснабжения.

В Луганской области около 60 тысяч человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации в среду, 19 июля.

"Без централизованного водоснабжения остаются около 60 тысяч потребителей, а также более 30 учреждений образования и здравоохранения", – сказал замглавы Луганской ВОГА Юрий Клименко.

По информации правозащитников, в знак протеста в Лисичанске перекрыли трассу Р-66, которая является дорогой регионального значения и имеет соединение Лисичанск-Горное, Нижнее, Золотое.

Люди протестуют против отключения Луганского энергетического объединения от электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Протестующие не пропускают никакие автомобили. Спасатели обеспечивают подвоз технической и питьевой воды жителям, а также на социальные объекты области.

"Ситуация сложная, особенно в Рубежном, где отключены канализационные насосные станции, вскоре может привести к чрезвычайной ситуации из-за разлива стоков", – подчеркнул Клименко.

Он поручил городским и председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий водопроводно-канализационного хозяйства обеспечить стопроцентные текущие расчеты за потребленную электрическую энергию перед ЛЭО.

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