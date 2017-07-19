На территории Николаевщины напряженная ситуация с пожарами

19.07.17 17:13Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

По состоянию на 15:00 19 июля техника и личный состав подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области задействована для ликвидации пожаров на открытых территориях.

Так, в настоящее время спасатели укрощают горения в Витовской районе, село Коларовка, ориентировочная площадь 2 га. Горит сухая трава и огонь добрался к лесополосе. На Херсонском шоссе горит лесопосадка ориентировочной площадью 2 га. К тушению задействованы отделения 4 и 3 ДПРЧ и пожарный поезд. В Витовской районе в селе Мешково-Погорелово на пожаре мусора и сухой травы Отделения 4 и 16 ДПРЧ и задействована техника частных предприятий, ориентировочная площадь 500 кв.м. При этом за текущие сутки уже ликвидировано более 20 огневых случаев, передаёт Podrobnosti.mk.ua

Также на пожарах в жилом секторе работают дежурные караулы 3 и 16 частей.

Техника Главного управления передислоцируется с одного пожара в другой, не поворачиваясь к подразделения, едва успевая дозаправиться водой. Также привлекаются резервные отделения.

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