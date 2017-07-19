В Николаеве нетрезвый водитель разбил автомобиль об бетонную стену

Инцидент произошёл в микрорайоне "Терновка".

Отмечается, что водитель автомобиля "Киа", находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от правоохранителей, при этом двигаясь с высокой скоростью.

Об этом сообщает сайт города Николаев.

На улице Гагарина водитель заехал в тупик и на всей скорости въехал в бетонный забор. В результате пострадавший был госпитализирован с травмами головы. Также отмечается, что он отказался проходить тест на драгере.