В Николаеве автомобиль сбил ребенка

40-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109», двигаясь в направлении железнодорожного вокзала по проспекту Мира в районе д. №21, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на 10-летнего пешехода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия ТВ.

Водитель вызвал полицию и скорую помощь на месте происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего госпитализированы в Николаевскую областную детскую больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.