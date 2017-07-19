05.07.17 20:562530
В Николаеве автомобиль сбил ребенка
|19.07.17 18:26
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40-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109», двигаясь в направлении железнодорожного вокзала по проспекту Мира в районе д. №21, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на 10-летнего пешехода.
40-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109», двигаясь в направлении железнодорожного вокзала по проспекту Мира в районе д. №21, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на 10-летнего пешехода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия ТВ.
Водитель вызвал полицию и скорую помощь на месте происшествия.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего госпитализированы в Николаевскую областную детскую больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.