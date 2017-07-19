В Одессе прорвало нефтепровод

Нанесено убытков на миллион гривен.

Во время хозяйственной деятельности ОАО Одеснефтепродукт произошел прорыв нефтепровода по адресу: 2-й Лиманчик, ул. Наливная, 4а.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.

По его словам, ЧП привело к загрязнению земельных участков площадью 468 и 187 кв.м. Произошедшее является нарушением ст. №№ 91, 96 Земельного Кодекса Украины, ответственность за которое предусмотрена ст. 211 Земельного кодекса Украины.

Вследствие нарушения был причинен вред на сумму 1 миллион 199,95 грн.

«Одеснефтепродукту» предъявлена ​​претензия о возмещении убытков, причинённых государству вследствие загрязнения земельного участка.