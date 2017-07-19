На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто

19.07.17 19:34Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто.

В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

В результате ДТП есть двое пострадавших, которые находились в автомобиле "Лада". "Ладу" зажали с двух сторон другие автомобили.

Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.

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