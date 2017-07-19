На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто.

В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

В результате ДТП есть двое пострадавших, которые находились в автомобиле "Лада". "Ладу" зажали с двух сторон другие автомобили.

Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.