05.07.17 20:562530
На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто
|19.07.17 19:34
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На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто.
На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто.
В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
В результате ДТП есть двое пострадавших, которые находились в автомобиле "Лада". "Ладу" зажали с двух сторон другие автомобили.
Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.