Геращенко: В ЛДНР удерживается 71 украинец

19.07.17 19:49Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Представители сепаратистов официально подтвердили число заложников.

Представители сепаратистов ЛДНР на переговорах в Минске подтвердили содержание 71 украинца. Об этом заявила по итогам встречи представительница Украины в гуманитарной подгруппе депутат Ирина Геращенко. По ее словам, 56 пленников подтвердили сепаратисты в Донецкой, а четырнадцати - в Луганской областях.

"В ОРДЛО заявили, что проверяют информацию о содержании еще шести украинцев - в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинки Людмилы Сурженко, которая несколько дней назад исчезла на КПВВ Станица Луганская. Представители боевиков снова цинично разыгрывают спектакль по Стасу Асееву, незаконное содержание которого уже месяц "не могут" официально подтвердить", - написала Геращенко в Facebook.

По словам депутата, украинская сторона не соглашается с некоторыми требованиями сепаратистов по обмену, но готова идти на компромиссы для освобождения заложников. "Наиболее проблемными остаются вопросы, ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовников", - отметила она.

По словам Геращенко, от украинской стороны на переговорах присутствовала омбудсмен Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов. Следующий этап переговоров депутат анонсирует 31 июля в режиме видеосвязи.

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