В зоне АТО погибли четыре бойца – штаб

Еще трое военнослужащих получили ранения.

За прошедшие сутки, 19 июля, подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четверо военнослужащих погибли, еще трое – получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, в среду вечером на луганском направлении противник обстреливал позиции в Новозвановке из БМП, в Новоалександровке – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Станице Луганской – из стрелкового оружия. Около 18.00 в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных ВСУ, еще трое получили ранения.

На мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ в Водяном и Гнутово. Кроме того, около 20.00 обстреляли Гнутово из минометов калибра 82 миллиметра.

На донецком направлении обстреливались окраины Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Около 23.00 вели огонь по позициям ВСУ в Песках с применением миномета калибра 120 миллиметров, а в Луганском – из БМП.

Кроме того, вечером сепаратисты возобновили обстрелы жилых кварталов Марьини из крупнокалиберных пулеметов, а также поселка Зайцево из гранатометов. В штабе добавили, что украинские военные 13 раз открывали ответный огонь.