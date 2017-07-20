В зоне АТО погибли четыре бойца – штаб

20.07.17 08:01Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Еще трое военнослужащих получили ранения.

За прошедшие сутки, 19 июля, подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четверо военнослужащих погибли, еще трое – получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, в среду вечером на луганском направлении противник обстреливал позиции в Новозвановке из БМП, в Новоалександровке – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Станице Луганской – из стрелкового оружия. Около 18.00 в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных ВСУ, еще трое получили ранения.

На мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ в Водяном и Гнутово. Кроме того, около 20.00 обстреляли Гнутово из минометов калибра 82 миллиметра.

На донецком направлении обстреливались окраины Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Около 23.00 вели огонь по позициям ВСУ в Песках с применением миномета калибра 120 миллиметров, а в Луганском – из БМП.

Кроме того, вечером сепаратисты возобновили обстрелы жилых кварталов Марьини из крупнокалиберных пулеметов, а также поселка Зайцево из гранатометов. В штабе добавили, что украинские военные 13 раз открывали ответный огонь.

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