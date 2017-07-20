Под Киевом столкнулись две легковушки, есть жертвы

Авария произошла на Гостомельском шоссе.

Сегодня ночью под Киевом на Гостомельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает Эспрессо.ТВ.

"Произошло столкновение двух автомобилей – Skoda Octavia и Mazda 626. По предварительным данным, со слов девушки-пассажира Шкоды, трагедия произошла из-за того, что водитель Мазды выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло лобовое столкновение", – говорится в сообщении.

В аварии погибли оба водителя. Трех пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Причина ДТП устанавливается работниками следственно-оперативной группы.