В Харькове легковушка врезалась в столб: трое погибших

Трагический инцидент произошел на проспекте Гагарина.

Сегодня утром в Харькове на пересечении проспекта Гагарина с улицей Державинской произошло ДТП с человеческими жертвами, сообщает местный сайт 057 со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Daewoo Sens, двигаясь по проспекту Гагарина в направлении улицы Молочной, выехал на правую обочину, где врезался в столб электросети.

В результате ДТП погибли три человека: водитель (1989 года рождения), а также два пассажира авто – женщина (1972 года рождения) и мужчина (1976 года рождения).

На месте работала следственно-оперативная группа.