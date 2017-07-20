06.07.17 12:442220
В Харькове легковушка врезалась в столб: трое погибших
|20.07.17 11:58
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Трагический инцидент произошел на проспекте Гагарина.
Трагический инцидент произошел на проспекте Гагарина.
Сегодня утром в Харькове на пересечении проспекта Гагарина с улицей Державинской произошло ДТП с человеческими жертвами, сообщает местный сайт 057 со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, водитель автомобиля Daewoo Sens, двигаясь по проспекту Гагарина в направлении улицы Молочной, выехал на правую обочину, где врезался в столб электросети.
В результате ДТП погибли три человека: водитель (1989 года рождения), а также два пассажира авто – женщина (1972 года рождения) и мужчина (1976 года рождения).
На месте работала следственно-оперативная группа.