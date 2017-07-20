АТОшник ударил женщину в Николаеве и "прославился" на всю страну

Телеканал ZIK разместил в сети ролик, повествующий об инциденте с семьёй АТОшника. Вещание канала охватывает 100 % территории Украины. Трансляции ZIK осуществляют такие известные провайдеры программной услуги как "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

12.07.2017 Ирина Дейнеженко рассказала в соцсети о том, как в паспортном столе АТОшник с семьёй, "раскидывая пожилых и беременных", пытался получить паспорт для дочери, пользуясь своими льготами.

После того как ему разъяснили, что льготы распространяются исключительно на него, Ирине были нанесены легкие телесные повреждения сначала женой военного, а далее им самим. В это время их дочь, по словам пострадавшей, пыталась забрать её мобильный телефон, на который всё фиксировалось. Позже в сторону Ирины посыпались угрозы от разных активистов.

Об этом сообщил новостной Николаев