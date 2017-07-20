В Николаеве в сгоревшей квартире обнаружили тело задушенной женщины Сообщение о пожаре в квартире дома №13 по улице Большой Морской, работники МЧС получили 20 июля в 3:54. На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание на площади 8 кв.м и обнаружили тело погибшей женщины. Погибшая оказалась 77-летняя хозяйка квартиры, передает интернет-издание "Николаевский Обозреватель". Тело отправили на судмедэкспертизу, которая показала, что женщина была задушена. В полиции занялись розысками убийцы женщины. На допрос пригласили 42-летнюю дочь погибшей, однако ситуация осложняется тем, что она находится в шоковом состоянии. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама