07.07.17 08:002280
В Николаеве в сгоревшей квартире обнаружили тело задушенной женщины
|20.07.17 18:19
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Сообщение о пожаре в квартире дома №13 по улице Большой Морской, работники МЧС получили 20 июля в 3:54.
Сообщение о пожаре в квартире дома №13 по улице Большой Морской, работники МЧС получили 20 июля в 3:54.
На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание на площади 8 кв.м и обнаружили тело погибшей женщины.
Погибшая оказалась 77-летняя хозяйка квартиры, передает интернет-издание "Николаевский Обозреватель".
Тело отправили на судмедэкспертизу, которая показала, что женщина была задушена.
В полиции занялись розысками убийцы женщины.
На допрос пригласили 42-летнюю дочь погибшей, однако ситуация осложняется тем, что она находится в шоковом состоянии.