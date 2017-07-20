Под Днепром на учениях ранены восемь военных

20.07.17 19:53Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Во время проведения учебных стрельб на полигоне в Черкасском (Днепропетровская область) сегодня, 20 июля, около восьми утра получили ранения разной степени тяжести сразу восемь военнослужащих.

"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт.Черкасское)", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка произошел взрыв инженерного боеприпаса. Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование. Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное производство.

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