Солист группы Linkin Park повесился в собственном доме

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Он повесился в частном особняке в США.

Тело фронтмена известной рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона было найдено в четверг в особняке Палос Вердес в пригороде Лос-Анджелеса. Музыкант повесился.

Известно, что Беннингтон долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он рассказывал, что задумывался о самоубийстве, потому что не мог справиться с психологической травмой: в детстве над ним надругался взрослый мужчина.

Беннингтон был женат дважды, у него осталось шестеро детей. Ему был 41 год.