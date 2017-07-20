Солист группы Linkin Park повесился в собственном доме

20.07.17 22:22Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Он повесился в частном особняке в США.

Тело фронтмена известной рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона было найдено в четверг в особняке Палос Вердес в пригороде Лос-Анджелеса. Музыкант повесился.

Известно, что Беннингтон долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он рассказывал, что задумывался о самоубийстве, потому что не мог справиться с психологической травмой: в детстве над ним надругался взрослый мужчина.

Беннингтон был женат дважды, у него осталось шестеро детей. Ему был 41 год.

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