07.07.17 11:143000
В Китае более 50 человек пострадали при взрыве газового баллона
|21.07.17 08:51
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Двое пострадавших скончались от полученных травм.
Двое пострадавших скончались от полученных травм.
В результате взрыва газового баллона в китайском городе Ханчжоу, в восточной провинции Чжэцзян, погибли два человека, 55 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.
Взрыв прогремел в 08:35 по местному времени (03:35 по Киеву) в пятницу в одном из городских кафе. От взрыва были выбиты стекла у находившихся рядом с местом происшествия автомашин и автобусов.
Так, из 55 раненых 20 человек получили травмы, находясь в средствах общественного транспорта – автобусах и такси.
В здании, где произошел взрыв, вспыхнул пожар, с огнем боролись 12 пожарных бригад. К настоящему времени огонь локализован.
Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.