В Китае более 50 человек пострадали при взрыве газового баллона

21.07.17 08:51Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Двое пострадавших скончались от полученных травм.

В результате взрыва газового баллона в китайском городе Ханчжоу, в восточной провинции Чжэцзян, погибли два человека, 55 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

Взрыв прогремел в 08:35 по местному времени (03:35 по Киеву) в пятницу в одном из городских кафе. От взрыва были выбиты стекла у находившихся рядом с местом происшествия автомашин и автобусов.

Так, из 55 раненых 20 человек получили травмы, находясь в средствах общественного транспорта – автобусах и такси.

В здании, где произошел взрыв, вспыхнул пожар, с огнем боролись 12 пожарных бригад. К настоящему времени огонь локализован.

Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.

Похожие новости

13.04.17 12:17На Луганщине взорвали железную дорогу

28.10.15 10:08Мэр китайского города пригласил дворников отметить их профессиональный праздник в парке

03.05.14 16:28Количество погибших в Одессе растет. Все опознанные - местные

05.04.13 16:02В Китае хотят хоронить в море (видео)

10.03.12 12:55Украина будет искать новые источники инвестиций в Китае

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Пятница, 21.07.2017

Закругление верхнее-левое

10:49Кластер «Николаевский футбол» должен заработать

10:37Центральная улица как отражение реалий Николаева

10:23ВИДЕО: Не курите в салоне и приведите в порядок автобусы, - мэр Николаева обратился к «маршрутчикам»

10:0521 июля - Прокопьев день

09:54Женщину, найденную мертвой на пожарище в Николаеве, задушила собственная дочь

09:40Где отдохнуть с ребенком этим летом

09:28Навіщо кораблебудуванню дизайнери

09:15Курс валют на 21 июля: гривна укрепилась на две копейки

09:03В штабе АТО рассказали о бое под Красногоровкой

08:51В Китае более 50 человек пострадали при взрыве газового баллона

08:39Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над Манчестер Сити

08:15Доба в АТО: п’ятеро загиблих, восьмеро поранених

08:02Попередження від Савченка: шахраї телефонують вже й від імені ОДА

 20.07

22:22Солист группы Linkin Park повесился в собственном доме

21:00Какие реформы теперь нужны Украине для получения транша

20:45«Приватбанк» допустили к хранению запасов наличности Нацбанка

20:35Судьба главы «Укрзализныци» решится через две недели

20:20Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

20:00Американец закончил школу в 97 лет

19:53Под Днепром на учениях ранены восемь военных

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.07.17 11:143000

Цены на свинину в Украине бьют рекорды

07.07.17 11:262140

Яма на ямі: У Миколаєві є вулиця, для якої асфальт – мрія

07.07.17 11:422250

В Украине начнут выдавать новые водительские права: чего ждать

07.07.17 11:522530

Акция "Николаев без маршрутки" проходит не особо заметно

Самые читаемые

08.07.17 23:1710300

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:456700

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:154740

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:124370

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама