Женщину, найденную мертвой на пожарище в Николаеве, задушила собственная дочь

Николаевские полицейские установили предварительную картину преступления, совершенного в ночь с 19 на 20 июля в доме № 13 по ул. Большой Морской в Николаеве. По предварительным данным, женщина, найденная пожарными мертвой в горевшей квартире, была задушена собственной дочерью.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

Как выяснили правоохранители, в квартире на третьем этаже дома № 13 по ул. Большой Морской, жили мать и взрослая дочь, 1975 года рождения. По словам соседей, женщины вели затворнический образ жизни, ни с кем не общались. Дочь была незамужняя, детей у нее также не было

В ночь со среды на четверг между женщинами возникла ссора. Соседи слышали крики, шум борьбы и т. д. В ходе ссоры дочь начала душить мать. Убедившись, что она мертва, дочь, чтобы скрыть следы преступления, подожгла квартиру.

Вызванные на место происшествия пожарные быстро справились с огнем. Во время осмотра квартиры, они обнаружили в одной из комнат тело мертвой хозяйки. Проведенная в областном бюро СМЭ экспертиза установила, что 77-летняя женщина была задушена.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили ряд улик, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению дочери убитой. Женщина была задержана и доставлена в райотдел полиции для проведения следственных действий. Как сообщил источник, подозреваемая задержана на трое суток в порядке ст. 208 УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания.