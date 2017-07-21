07.07.17 15:202320
В Киеве грузовик протаранил автомобиль полиции
|21.07.17 10:56
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Грузовой автомобиль "догнал" патрульное авто, которое остановилось перед пешеходным переходом.
Грузовой автомобиль "догнал" патрульное авто, которое остановилось перед пешеходным переходом.
В Киеве вечером 20 июля грузовой автомобиль столкнулся с патрульным автомобилем полиции, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
В результате ДТП травмирован полицейский.
В сообщении указано, что полицейский автомобиль Toyota Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент патрульные заметили, что сзади к ним на большой скорости приближается грузовик. Водитель полицейского авто попытался предотвратить ДТП, однако грузовик двигался слишком быстро и врезался в Prius.
В результате инцидента 35-летний сотрудник полиции госпитализирован.