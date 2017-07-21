В Киеве грузовик протаранил автомобиль полиции Грузовой автомобиль "догнал" патрульное авто, которое остановилось перед пешеходным переходом. В Киеве вечером 20 июля грузовой автомобиль столкнулся с патрульным автомобилем полиции, сообщает пресс-служба патрульной полиции. В результате ДТП травмирован полицейский. В сообщении указано, что полицейский автомобиль Toyota Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент патрульные заметили, что сзади к ним на большой скорости приближается грузовик. Водитель полицейского авто попытался предотвратить ДТП, однако грузовик двигался слишком быстро и врезался в Prius. В результате инцидента 35-летний сотрудник полиции госпитализирован. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама