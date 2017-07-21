Нацрада оштрафувала "Громадське радіо" за недотримання мовних квот

21.07.17 13:06Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Крім того, під штрафні санкції потрапила і радіостанція "Буковинська хвиля", вона недобрала 0,3 відсотка до квоти.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала дві радіостанції, в ефірі яких було зафіксовано порушення вимог закону про частку пісень державною мовою. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що "Громадське радіо" (Київ) 2 квітня, у день перевірки, у встановлений законом проміжок часу з 15-ї до 22-ї години не дало в ефір пісень державною мовою за мінімальної квоти у 25 відсотків.

"Компанія має сплатити штраф 5% від загального розміру ліцензійного збору, що становить 1751,36 грн", - повідомив регулятор.

Крім того, станція «Буковинська хвиля» з Чернівців 2 червня в такий самий проміжок часу дала 24,7 відсотка пісень українською.

Станція недобрала 0,3 відсотка до квоти і має заплатити 4420 гривень 50 копійок, відповідно до розміру свого ліцензійного збору.

Члени Національної ради наголосили, що до виконання відповідних законодавчих норм є пильна увага суспільства, і регуляторний орган чітко дотримуватиметься прописаних вимог. Тому навіть за таке незначне відхилення, як 0,3 відсотка, радіостанції муситимуть сплачувати штрафи. Обидва мовники визнали свої помилки і запевнили, що надалі таких прикрих випадків у них в ефірі не буде.

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