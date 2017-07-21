₴300 тысяч руководству отдела полиции за "крышу"

В Доманевском районе мужчина предлагал заместителю начальника местного отдела полиции часть выручки от продажи выращенной конопли на сумму в 300 тысяч гривен за то, чтобы полиция не препятствовала его «бизнесу». Информирует "Маю право"

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

О предложении взятки от жителя Вознесенского района майор полиции сообщил правоохранителям. По материалам внутренней безопасности прокуратурой Николаевской области было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины («Предложение неправомерной выгоды должностному лицу»).

Чтобы убедить работника полиции в своих намерениях, фигурант передал ему «аванс» от обещанной суммы – пять тысяч гривен, а позже принес еще 10 тысяч гривен. После предоставления второй части взятки майору полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали наркодельца.

Правоохранители провели семь обысков, во время которых обнаружили несколько плантаций с конопли под открытым небом и в специально оборудованных теплицах. Изъяты зеленые насаждения конопли, а также уже сорванные кусты, которые готовились к дальнейшей обработке.

По предварительным выводам экспертов, стоимость обнаруженной марихуаны по ценам «черного рынка» составляет четыре миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос окончательной квалификации действий задержанного в порядке ст.208 УПК Украины и объявления ему подозрения. Продолжается следствие