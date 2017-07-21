Свершилась долгожданная выписка студента, который выпал из окна общежития

Студента-филолога из Херсона Николая Гумена, который 21 мая выпал из окна 9 этажа студенческого общежития ННУ имени Сухомлинского, наконец выписали из больницы. Об этом сообщил народный депутат Украины Тарас Креминь. Информирует Свидок.инфо

«Ровно два месяца продолжалась борьба за жизнь студента-первокурсника с филологического факультета, который накануне летней зачетно-экзаменационной сессии совершенно случайно выпал из окна своей комнаты. Если коротко: было сломано все, что только можно. Жизнь спасло, кроме Божьей помощи, падение на руки, а не на спину.

Органы следствия еще ответят по зарегистрированного производства, однако важную роль в восстановлении парня сыграли, в первую очередь, наши агапиты из Больницы скорой медицинской помощи, которые первыми бросились спасать жизни, а также Николаевской областной клинической больницы.

Большое дело - за одногруппниками Николая (за неделю до трагедии я организовал детям экскурсию в Дикий Сад в контексте преподавания своего спецкурса, на фото он - единственный во втором ряду), которые, как пчелки, собирали материальную помощь на лечение своего товарища. Благодарю своих коллег с кафедры украинского языка и литературы профессора Оксану Филатову, доцентаов Ирину Корниенко, Любовь Романюк, всех, кто боролся, спасая казака.

Несколько недель реанимации, десяток сверхтяжелых операций, конструктивные решения талантливых врачей, родительское тепло и тяжелый труд студентов помогли сегодня Николаю встать на свои ноги и отправиться домой на Херсонщину.

Впереди - годы реабилитации и борьбы за свое здоровье, обучение и великие дела.

Будь здоров, казак! К твоей свадьбы не оставлю, пока все не заживет!» - написал нардеп.