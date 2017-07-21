Санаторій, де отруїлися діти бійців АТО, не отримав дозвіл на відкриття сезону

21.07.17 15:49Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

На Запоріжжі у суді добиватимуться закриття санаторію, де отруїлися діти учасників АТО. Адже заклад не мав ліцензії на відкриття сезону.

Відповідний позов планує подати обласне управління Держпродспоживслужби, повідомляє відомство.

Стало відомо, що санаторій виграв тендер на оздоровлення дітей, але дозволу на відкриття сезону йому так і не дали.

Дитячий заклад санаторного типу "Лазурний" п’ять разів обстежувала спеціальна комісія, у склад якої входили й працівники Держпродспоживслужби в Запорізькій області. За висновком комісії, заклад не був готовий до функціонування та прийняття дітей, що підтверджують відповідні акти. Попри це, у закладі перебувало на оздоровленні та відпочинку 261 дитина, – повідомили у Держпродспоживслужбі.

Епідеміологи взяли аналізи у санаторії. Результати перевірки обіцяють на понеділок.

Відреагував на ситуацію і прем’єр-міністр. Володимир Гройсман доручив розслідувати справу профільним міністерствам, включно з МВС.

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