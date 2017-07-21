Мощное землетрясение в Греции напугало всех жителей и туристов страны

21.07.17 18:10Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Магнитуда его составила 6,7. В результате толчков на турецком и греческом побережье пострадали и погибли люди. Также есть значительные разрушения. Очаг же находился в самом Эгейском море, на глубине 10 километров.

Землетрясение было зафиксировано в ночь на сегодня, 21 июля 2017 года. Толчки сильно ощутили жители греческого острова Кос, а также турецкого курортного города под названием Бодрум. Согласно сведениям Геологической службы США, магнитуда его была 6,7. На суши же толчки доходили до значений 5,1. Очаг был в 10,3 километрах от Бодрума и в 16,2 км от Коса. В результате начали крушиться строения. Люди выпрыгивали из многоэтажек, от чего большинство и пострадало.

Всего, по последним данным, около 200 пострадавших, больше именно в Греции. Тут за помощью обратились около 120 человек, тогда как в Турции — около 70. На о.Кос погибли два человека. В странах уже ответили России, что среди пострадавших и погибших наших туристов не было.

Сейсмологи также зафиксировали и цунами. Оно было в Эгейском море. К счастью, оно было не настолько сильным, чтобы навредить или убить людей. Однако жители Греции и Турции все равно ощутили его на себе.

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