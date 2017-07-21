Смертельный пожар в Киеве, погиб ребенок (видео)

На Вышгородской улице в столице произошел пожар.

В результате пожара погиб ребенок.

"Игрался с другом спичками. Возгорание было небольшое, 25-я часть сработала молниеносно, однако, к сожалению, малыш задохнулся. Реанимировать не удалось. Еще один ребенок пострадал, готовят к транспортировке в больницу", - сказано в сообщении. Уточняется, что погибшему мальчику было почти 5 лет.

"Матери и бабушке оказывают помощь две бригады скорой. Возможно, потребуется госпитализация. Спасатели разбирают крышу, проливка-просушка. Угрозы жизни второго пострадавшего ребенка уже нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети были с дедушкой. Старший ребенок нашел спички и пошел на балкон. Балкон загорелся, огонь перекинулся на крышу, из-за чего в дыму оказалось три подъезда. Дедушка схватил младшего ребенка и выбежал, старший остался дома.

С дома были эвакуированы жители. В настоящее время проводится демонтаж крыши.