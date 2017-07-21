Смертельный пожар в Киеве, погиб ребенок (видео)

21.07.17 20:45Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

На Вышгородской улице в столице произошел пожар.

В результате пожара погиб ребенок.

"Игрался с другом спичками. Возгорание было небольшое, 25-я часть сработала молниеносно, однако, к сожалению, малыш задохнулся. Реанимировать не удалось. Еще один ребенок пострадал, готовят к транспортировке в больницу", - сказано в сообщении. Уточняется, что погибшему мальчику было почти 5 лет.

"Матери и бабушке оказывают помощь две бригады скорой. Возможно, потребуется госпитализация. Спасатели разбирают крышу, проливка-просушка. Угрозы жизни второго пострадавшего ребенка уже нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети были с дедушкой. Старший ребенок нашел спички и пошел на балкон. Балкон загорелся, огонь перекинулся на крышу, из-за чего в дыму оказалось три подъезда. Дедушка схватил младшего ребенка и выбежал, старший остался дома.

С дома были эвакуированы жители. В настоящее время проводится демонтаж крыши.

Похожие новости

13.04.17 09:30Пожар в Балаклее. Потеряны боеприпасы на миллиарды

31.03.17 08:12В США обрушился участок эстакады (видео)

06.03.17 12:57В Одесской области под завалами погиб ребенок

04.03.17 16:46Полиция усилит меры безопасности в Киеве из-за футбола

21.01.17 16:40Пожар в Днепре: из 9-этажки эвакуировали детей, пострадал мужчина

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Пятница, 21.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Ватикан собрал почти полмиллиона евро на помощь Донбассу

20:45Смертельный пожар в Киеве, погиб ребенок (видео)

20:35ГПУ: Против Вилкула открыто уголовное производство

20:15Киев хочет ликвидировать более тысячи предприятий

20:00Миколаївські судді один за одним ідуть у відставку, щоб не судити свого колегу

19:45Руководитель Xiaomi намерен продать 100 миллионов смартфонов в 2018 году

19:29МИД обвинил Россию в поставке оружия на Донбасс

19:00Совет психолога: чтобы добиться успеха, думайте не только позитивно

18:42В Николаеве лошадь неожиданно вынесла всадницу на оживленную трассу

18:33«Возьми собаку на работу»: николаевцы рабочий день провели с домашними любимцами

18:10Мощное землетрясение в Греции напугало всех жителей и туристов страны

17:54Луценко: по Мотор Сич есть несколько уголовных дел

17:43Седьмую Игру престолов нелегально посмотрели 90 млн - СМИ

17:33FEMEN пытались сорвать визит Лукашенко

17:16Певцу Джастину Биберу закрыли въезд в Китай

16:03Инициировано расследование коррупционного правонарушения вице-мэра Николаева

15:49Санаторій, де отруїлися діти бійців АТО, не отримав дозвіл на відкриття сезону

15:38В Украине постепенно начали снижаться цены на капусту

15:18Свершилась долгожданная выписка студента, который выпал из окна общежития

15:04В 2017 году Беларусь приобрела 95% всего экспортного картофеля из Украины

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.07.17 22:152570

Актер Николай Сличенко попал в больницу с неврологическим заболеванием

08.07.17 08:012340

Николаевские полицейские нашли пропавшую женщину и ее дочь

08.07.17 08:132330

Депутаты Николаевского райсовета обратились в полицию с заявлениями

08.07.17 08:242240

В Сальвадоре горело здание минфина, есть жертвы

Самые читаемые

08.07.17 23:1710520

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:456870

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:154800

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:124550

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама