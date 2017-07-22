Сутки в АТО: 11 обстрелов, один военный погиб

22.07.17 09:33Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

На Луганском направлении дважды обстреляли из гранатомета и миномета позиции ВСУ в Крымском.

За минувшие сутки сепаратисты 11 раз открывали огонь по украинским позициям: ВСУ потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по опорным пунктам ВСУ вблизи Гнутового и Широкиного.

Отмечается, что здесь огнем в ответ силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.

На Донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета позиции ВСУ в Крымском.

Кроме того, около 21 часов, преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей, получили ранения.

В ДНР, в свою очередь, за неделю насчитали почти 300 нарушений «режима тишины» со стороны украинских военных.

Напомним, что за три дня 18-20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, были ранены 15 солдат и двое гражданских.

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