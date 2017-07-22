Под Николаевом «Мерседес» врезался в грузовик: пассажир погиб, водителя извлекают спасатели

22.07.17 11:35Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Утром в субботу, 22 июля, на трассе «Николаев-Ульяновка» столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик MAN.

Грузовик, ехавший по трассе со стороны Новой Одессы в направлении Николаева, начал поворачивать налево, на объездную дорогу в направлении Херсона, не пропустив при этом «Мерседес», ехавший со стороны Николаева.

Микроавтобус врезался грузовику прямо в область топливного бака.

В результате ДТП пассажир «Мерседеса» погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы. Его зажало в салоне авто, в настоящее время его пытаются извлечь спасатели, у которых в самый неподходящий момент отказали гидравлические ножницы. Зажатому в салоне водителю оказывает помощь бригада скорой: ему поставили капельницу, надели на лицо кислородную маску.

Из смятого бака грузовика вытекло все топливо. Дорогу поливают из шланга пожарного автомобиля во избежание возгорания.

По действующим правилам, водитель грузовика, осуществляя поворот, должен был пропустить транспорт, движущийся прямо. Вместе с тем, очевидцы происшествия утверждают, что «Мерседес» двигался на очень высокой скорости, хотя в этом месте висит знак ограничения скоростного режима до 70 км/час.

Похожие новости

18.07.17 12:10На Николаевщине грузовик перевернулся на ж/д путях; пострадали два человека

21.05.17 14:04На Киевщине задержали грузовики с львовским мусором

01.05.17 19:55ДТП в Николаеве «Форд» врезался в «Жигули»

21.04.17 14:26На Николаевщине столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус: есть пострадавшие

28.09.09 21:47Новая Одесса отметила свое 233-летие

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГФ 450377, ГГГФ 450829, ГГГО 452974

Суббота, 22.07.2017

Закругление верхнее-левое

12:17Рева рассказал, когда в Украине будет накопительная пенсионная система

12:05Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" - "Динамо"

11:56Николаевские портовики просят Гройсмана сохранить больницу, где хотят создать Центр реабилитации участников АТО

11:49Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

11:35Под Николаевом «Мерседес» врезался в грузовик: пассажир погиб, водителя извлекают спасатели

11:13Активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы

10:50Всемирные игры-2017: Украина завоевала первые медали в подводном плавании

10:35Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

10:28Моніторинг ІМІ: найбільше джинси — у Миколаєві, найбільший джинсовик — місцева влада Дніпра

10:13Украинцы с рекордами выиграли два "золота" молодежного чемпионата Европы

09:54На Миколаївщині запустили швидкісний тролей

09:33Сутки в АТО: 11 обстрелов, один военный погиб

09:1122 июля: какой сегодня праздник

08:52Интерпол опубликовал список потенциальных террористов в Европе

08:38В Братском 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля – ребенок с множественными травмами госпитализирован

08:22Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа

08:03На Николаевщине теперь три пляжа, на которых Минздрав не рекомендует купаться

 21.07

21:00Ватикан собрал почти полмиллиона евро на помощь Донбассу

20:45Смертельный пожар в Киеве, погиб ребенок (видео)

20:35ГПУ: Против Вилкула открыто уголовное производство

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.07.17 12:252430

На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки

08.07.17 12:372460

Бутерброд с шоколадом и сыром шокировал Сеть

08.07.17 12:512390

Французы хотят построить солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения

08.07.17 13:062520

Назван список грузового транспорта, которого не коснется запрет передвижения в Николаеве

Самые читаемые

08.07.17 23:1710860

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:457190

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:155010

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:124880

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГФ 450377
ГГГФ 450829
ГГГО 452974

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама