Под Николаевом «Мерседес» врезался в грузовик: пассажир погиб, водителя извлекают спасатели

Утром в субботу, 22 июля, на трассе «Николаев-Ульяновка» столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик MAN.

Грузовик, ехавший по трассе со стороны Новой Одессы в направлении Николаева, начал поворачивать налево, на объездную дорогу в направлении Херсона, не пропустив при этом «Мерседес», ехавший со стороны Николаева.

Микроавтобус врезался грузовику прямо в область топливного бака.

В результате ДТП пассажир «Мерседеса» погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы. Его зажало в салоне авто, в настоящее время его пытаются извлечь спасатели, у которых в самый неподходящий момент отказали гидравлические ножницы. Зажатому в салоне водителю оказывает помощь бригада скорой: ему поставили капельницу, надели на лицо кислородную маску.

Из смятого бака грузовика вытекло все топливо. Дорогу поливают из шланга пожарного автомобиля во избежание возгорания.

По действующим правилам, водитель грузовика, осуществляя поворот, должен был пропустить транспорт, движущийся прямо. Вместе с тем, очевидцы происшествия утверждают, что «Мерседес» двигался на очень высокой скорости, хотя в этом месте висит знак ограничения скоростного режима до 70 км/час.