З початку року в Україні втопилося майже 500 осіб - ДСНС

Із початку 2017 року на водоймах України вже загинуло 498 громадян. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пише РБК.

"Лише з початку цього тижня, з 17 по 22 липня, на водних об’єктах країни загинуло 24 особи. Загалом із початку року на водоймах країни вже загинуло 498 людей, із яких 53 дитини. При цьому врятовано 401 людину, у тому числі 92 дитини", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, найбільш частими причинами виникнення надзвичайних подій на воді є використання плавзасобів при сильних поривах вітру, перебування біля води у стані алкогольного сп'яніння, а також відсутність нагляду за дітьми, які нерідко відвідують водойми без супроводу дорослих.

Як доповіли в ДСНС, аби зменшити сумну статистику загибелі на водних об'єктах країни, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.