Владелец супермаркета «Сотка» в центре Николаева напал на проверяющего

Исполнительный директор «Союза потребителей» Украины Максим Несмиянов заявляет, что на него во время ревизии напал владелец супермаркета «Сотка».

Об этом Несмиянов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в магазине много просроченных и контрабандных товаров. И в доказательство своих слов выложил фотографии упаковок, на которых крайний срок употребления действительно давно уже вышел.

«Мы в Сотки на Соборной. На нас напал владелец супермаркета!!!! Посмотрите, что за помойка центральный супермаркет Николаева!!!!!!! Просрочки тьма. Это позор!!!!! П.с. Посмотрите , где они моют ножи в кондитерском отделе. В магазина огромное количество контрабанды. Зато магазин прошел проверку гос.органов», - написал Несмиянов.

Как именно и после чего на него напал владелец «Сотки», пострадавший не уточняет.