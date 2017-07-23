Владелец супермаркета «Сотка» в центре Николаева напал на проверяющего

23.07.17 14:46Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Исполнительный директор «Союза потребителей» Украины Максим Несмиянов заявляет, что на него во время ревизии напал владелец супермаркета «Сотка».

Об этом Несмиянов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в магазине много просроченных и контрабандных товаров. И в доказательство своих слов выложил фотографии упаковок, на которых крайний срок употребления действительно давно уже вышел.

«Мы в Сотки на Соборной. На нас напал владелец супермаркета!!!! Посмотрите, что за помойка центральный супермаркет Николаева!!!!!!! Просрочки тьма. Это позор!!!!! П.с. Посмотрите , где они моют ножи в кондитерском отделе. В магазина огромное количество контрабанды. Зато магазин прошел проверку гос.органов», - написал Несмиянов.

Как именно и после чего на него напал владелец «Сотки», пострадавший не уточняет.

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