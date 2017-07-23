Владелец супермаркета «Сотка» в центре Николаева напал на проверяющего
|23.07.17 14:46
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Исполнительный директор «Союза потребителей» Украины Максим Несмиянов заявляет, что на него во время ревизии напал владелец супермаркета «Сотка».
Об этом Несмиянов написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в магазине много просроченных и контрабандных товаров. И в доказательство своих слов выложил фотографии упаковок, на которых крайний срок употребления действительно давно уже вышел.
«Мы в Сотки на Соборной. На нас напал владелец супермаркета!!!! Посмотрите, что за помойка центральный супермаркет Николаева!!!!!!! Просрочки тьма. Это позор!!!!!
П.с. Посмотрите , где они моют ножи в кондитерском отделе.
В магазина огромное количество контрабанды.
Зато магазин прошел проверку гос.органов», - написал Несмиянов.
Как именно и после чего на него напал владелец «Сотки», пострадавший не уточняет.