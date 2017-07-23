Политическая расправа в Коблево: поджог дома и автомобиля

23.07.17 15:41Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня ночью, 23 июля, жители Коблево проснулись от звуков сирены. Над жилыми домами улицы Степной нависли клубы черного дыма, огонь поднимался выше крыш, воздух пропах гарью.

Около двух часов ночи неизвестные лица совершили страшное преступление, передает Николаевские известия.

Они бросили несколько бутылок «коктейля Молотова» во двор дома 40 на Степной. В этом доме проживает вместе со своей семьёй Татьяна Дабижа, которая активно занимается общественной деятельностью. Она недавно стала членом Общественного совета при Николаевской облгосадминистрации. Татьяна – председатель местной избирательной комиссии, руководитель Коблевского отделения ОО «Эко Березань».

Она часто выступает в прессе, прямо высказывая свое мнение, активный пользователь Фейсбука. Видимо, кому-то не очень нравятся ее дела и смелые слова.

Преступники пробрались к забору дома и бросили горючую смесь под колеса авто и на крышу дома. Автомобильные шины Москвича тут же загорелись. Смесь растеклась по крыше, пламя проникло на чердак. В это время в доме находились 66-летние родители Татьяны; Раиса и Яков Бушняк, а кроме того, четверо внуков пожилых людей: 13, 6, 4 и 1,2. Старшая дочь Татьяны проснулась от резких звуков трескающихся шин, увидела пламя и разбудила бабушку с дедушкой. Она же позвонила маме. Дабижа вызвала полицию, сотрудников ГСЧС. Спасатели прибыли очень быстро, в 02,20. Они быстро тушили пожар. Им помогал старший сын Татьяны. Через двадцать минут пламя погасили. В 03.00 прибыл наряд полиции. В 03.30 приехали эксперты с собакой. Собака взяла след преступников, дошла до перекрестка и потеряла след.

Был сделан вывод, что неизвестные скрылись на поджидавшем их авто. По всей вероятности, операция была хорошо продумана. Этим будут заниматься следователи, их бригада во главе с Мостовым подъехала в 04.15. У Татьяны нет сомнений, что поджог связан с ее активной общественной деятельностью, направленной на борьбу с коррупцией. Она всегда и во всем стремится заниматься позитивными преобразованиями в Коблево, в Березанском районе, в громаде. Ужасает сам факт совершенного преступления. В доме находились дети: четверо маленьких, несовершеннолетних детей, которые только начинают жить, познавать мир. В чем они виноваты?

Семья Дабижа, её коллеги, все жители громады твердо верят в то, что и исполнители, и организаторы преступления будут найдены и жестко наказаны. Ведь это далеко не первый случай расправ в Коблево, о чем сообщалось ранее. Дело чести губернатора, правоохранителей наказать виновных и положить конец беспределу, творящемуся в Коблево.

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