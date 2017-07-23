Ушел из жизни первый легальный советский миллионер

23.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

В России умер бизнесмен Артем Тарасов, который был одним из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР.

Тарасову было 67 лет.

Причина смерти Тарасова не называется — эту информацию, как и сведения о дате и месте прощания семья Тарасова пообещала сообщить позднее.

От народного депутата РСФСР до кандидата в президенты

Артем Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 года.

В 1989 году он стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990 — народным депутатом РСФСР.

О том периоде Тарасов позднее говорил в интервью: «Это были 90-е годы, 1989, год такого экстаза демократического, когда люди шли на баррикады. Когда не думали ни о каких деньгах, и заниматься политикой было невыгодно, это была трата времени и денег — на этом не зарабатывали».

«Наоборот, хотелось изменить мир, хотелось объяснить людям, что единственный вариант успешности в мире, в странах — это свободная рыночная экономика, и мы тогда были представителями. И когда начинают говорить, что кто-то там наполнил полки товарами — политика Гайдара, или еще кого-то — ничего подобного. Мы все это делали тогда вопреки политике, вопреки властям, мы повезли первые товары, и то, что сегодня существует, к сожалению, начинали мы сами, так что это был порыв».

В период с 1991 по 1993 он жил в Лондоне, после чего был избран депутатом Госдумы первого созыва.

В 1996 году Тарасов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборахпрезидента России, но Центральная избирательная комиссия его не зарегистрировала.

С 1996 по 2003 он опять был вынужден жить в Лондоне. Еще в 2002 году он решил окончательно вернуться в Россию.

Тогда газета «Ведомости» писала: «Откуда возвращается Тарасов? Из своей второй эмиграции. Бежал он из России сперва от Горбачева (тот якобы не мог ему простить публичного обвинения в желании продать японцам Курилы), а затем от Ельцина (Тарасов опротестовал в суде результаты выборов 1996 г., в которых ему не дали поучаствовать). А в путинскую Россию вот решил вернуться, даже если проиграет очередные свои выборы — на пост губернатора в Красноярске».

В последние годы он управлял «Институтом инноваций» и венчурной компанией «Навеком». В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко».

Первый легальный миллионер

Известность как первый лагальный советский миллионер Тарасов приобрел после того, как по решению возглавляемого им кооператива «Техник» ему выписали зарплату в 3 миллиона рублей за январь 1989 года. Это произошло всего через два года после регистрации кооператива.

С этой зарплаты Тарасов оплатил партийный взнос в КПСС в размере 3%, а также все налоги, в том числе — налог на бездетность в 180 тысяч рублей. Средняя зарплата в стране в то время равнялась 120 рублям.

«Для меня тогда не было неожиданности, что так разделилась общество. Жуликом меня считали те, кто говорил: «Зачем он засветил свои капиталы?»

«А все остальные люди, включая директоров крупнейших предприятий, меня поддержали, поэтому я остался просто, грубо говоря, жив. Потому что они влияли в то время на Рыжкова, Горбачева, на Павлова и говорили:

«Оставьте его в покое. Мы приносим стране миллиарды, а получаем 200-300 рублей зарплату. Почему этот человек, который честно пришел и сказал, что вот моя зарплата, вот так я ее получил, — подвергается преследованию?» — говорил Тарасов в интервью «Эху Москвы».

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