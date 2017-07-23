В Коблево на крышу дома председателя избиркома бросили «коктейль Молотова»

23.07.17 18:47Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В ночь с субботы на воскресения, 23 июля, в поселке Коблево Николаевской области неизвестные бросили на крышу одного из домой по улице Степной «коктейль Молотова».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В результате горения были повреждены 4 листа шифера.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или порча имущества»).

В то же время, как отмечает издание «Николаевские известия», данный дом принадлежит председателю местной избирательной комиссии Татьяне Дабиже.

«В это время в доме находились 66-летние родители Татьяны – Раиса и Яков Бушняк, а также четверо их внуков: 13 лет, 6 лет, 4 года и 1,2 год. Старшая дочь Татьяны проснулась от резких звуков трескающихся шин, увидела пламя и разбудила бабушку с дедушкой. Она же позвонила маме. Татьяна Дабижа вызвала полицию, сотрудников ГСЧС», – пишет издание.

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