АТО: 14 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ

24.07.17 08:01Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

У зоні проведення АТО минулої доби незаконні збройні формування ввечері активізували обстріли українських позицій. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом 23 липня незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Так, на Луганському напрямку, з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, а також з БМП по Новозванівці.

На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ поблизу Кам’янки та на шахті Бутівка.

На Маріупольському напрямку близько 20:00 бандформування застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар’їнки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища.

У штабі зазначили, що на більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь.

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