Родная сестра солиста "Иванушки International" умерла при невыясненных обстоятельствах

В субботу, 22 июля стало известно о смерти старшей сестры солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова.

Смерть 51-летней Юлии, родной сестры Андрея Григорьева-Аполлонова стала для всех полной неожиданностью. Женщина много лет проработала костюмером в группе «Иванушки International». Обстоятельства смерти пока выясняются, но известно, что женщина страда астмой и является ли этот диагноз причиной ее кончины, пока неясно. Известно, что Юлия на момент смерти находилась одна в квартире в Сочи.

Знаменитый брат пока не прокомментировал смерть родной сестры. А в СМИ новость попала благодаря ее мужу, Андрею Бурдукову. Именно он опубликовал в соцсетях эту страшную новость. «Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - написал мужчина в Инстаграме.