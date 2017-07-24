Неосторожное обращение с гранатой унесло жизнь бывшего атошника

24.07.17 17:45Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

О смерти мужчины сообщила его жена. Установлено, что в руках у него была РГД-5.

Сегодня, 24 июля, в пгт. Погребище (Винницкая область) в частном доме местного жителя произошел взрыв. В результате взрыва погиб 48-летний хозяин. Предварительно установлено, что к трагедии привело неосторожное обращение владельца дома с взрывоопасным предметом.

Около 11.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и службы быстрого реагирования.

Как сообщают правоохранители, в то время, когда женщина находилась на кухне, в комнате раздался взрыв.

48-летний погибший год прослужил в зоне АТО. После демобилизации жил с матерью и гражданской женой. Были ли в доме взрывоопасные предметы, женщины не знают. Изъятые с места происшествия металлические обломки направлены на экспертизу.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.

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