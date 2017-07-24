На Николаевщине в ДТП погибла прокурор В Николаевской области в результате аварии погибла прокурор Кировоградской прокуратуры Татьяна Чеботарева. Авария произошла на трассе М-13 "Кировоград – Платоново" 22 июля, сообщили в областной полиции. По предварительным данным, автомобиль Chery Tiggo наехал на выбоину, съехал в кювет и врезался в дерево. На месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка авто. Также пострадали водитель, еще один пассажир и двое детей. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Величковскую больницу. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама