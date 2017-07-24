В центре Николаева изнасиловали 15-летнюю школьницу

Днем в понедельник, 24 июля, в парке «Победа» в Николаеве неизвестный изнасиловал 15-летнюю школьницу.

Об этом «Новостям-N» сообщили свидетели, к которым пострадавшая обратилась за помощью.

Из их слов вырисовывается следующая картина. 15-летняя школьница Вика возвращалась домой. Девушка ходила в колледж культуры на ул. Фалеевской, куда она поступает — узнать оценку за экзамен. Перейдя через пешеходный мост, девушка решила сократить путь и спуститься по лестнице вниз, чтобы через парк выйти на остановку. Внизу возле лестницы стоял мужчина, который пошел за ней следом. Девушка не придала этому значения — она была увлечена музыкой, которую слушала в наушниках.

Буквально через 100 метров шедший сзади мужчина схватил девушку за шею и со словами «Если пикнешь, я тебе шею сверну!» потащил в кусты. Там он раздел несчастную догола и изнасиловал. Затем забрал всю ее одежду и велел подождать 10 минут, пока он уйдет.

«Одежду потом заберешь под Ингульским мостом», - бросил он напоследок своей жертве.

Подождав десять минут, потерпевшая вышла из кустов и в растерянности пошла в направлении Ингульского моста. Там она наткнулась на двух парней, которые дали ей свою футболку и позвонили в полицию. Никакой одежды под Ингульским мостом они не нашли.

По словам девушки, напавшему на нее на вид около 50 лет, он был одет в зеленую футболку и клетчатые шорты. Кроме того, она обратила внимание, что на теле насильника было несколько татуировок.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Центрального райотдела полиции.

Информацию об изнасиловании подтвердил «Новостям-N» по телефону источник в областном управлении полиции.