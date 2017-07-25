У Дніпрі затримали одного із вбивць учасників АТО - ЗМІ

Чоловіка затримали у лікарні, куди він звернувся за медичною допомогою.

Правоохоронці затримали одного із зловмисників, які відкрили стрілянину у Дніпрі в результаті якої загинули двоє учасників АТО і ще п'ятеро чоловік отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпроград".

Зазначається, що чоловіка затримали у лікарні, куди він звернувся за медичною допомогою.

"Зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі Тойота білого кольору. На ньому ж один з нападників приїхав в лікарню Мечникова за медичною допомогою, де і був затриманий. З метою розшуку і затримання інших зловмисників по Дніпропетровській області введено оперативний план" Сирена ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області, за фактом стрілянини, слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Правоохоронці зазначили, що наразі госпіталізовано до лікарні п'ятьох осіб, які у результаті події отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Під час стрілянини, яка сталася 24 липня у Дніпрі, загинув колишній боєць 11 батальйону 59 бригади на позивний "Щука", за неперевіреними даними, від кульового поранення в голову.

Другий загибилий - ветеран АТО Олексій Вагнер, який отримав численні поранення, служив у 20 окремому батальйоні 93 мотопіхотної бригади, За словами працівника лікарні імені Мечникова Ярослава Медведика, його привезли в дуже тяжкому стані, з великою крововтратою. Він помер під час спроби надати йому медичну допомогу.

Також внаслідок численних пострілів був тяжко поранений відомий у Дніпрі адвокат, воїн-доброволець та захисник постраждалих у сутичках 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян, який служив раозм із Вагнером. Лікарі зазначили, що після хірургічного втручання стан пораненого стабілізовано, його життю ніщо не загрожує.

Згодом у мережі опублікували відео моменту перестрілки у Дніпрі.