К чему приводят фантазия

В мае этого года 20-летняя жительница Николаева, отдыхая с друзьями, потеряла дорогой мобильный телефон

Боясь ссоры с матерью, девушка придумала историю о том, что будто бы на нее на улице напал грабитель и отобрал мобильный. Все это она рассказала матери и в Центральном отделе полиции.

По факту грабежа полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж с применением насилия — до 6 лет тюрьмы). Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Девушку признали потерпевшей. Однако в беседе со следователем она постоянно путалась в показаниях, пока наконец, не рассказала правду о том, что нафантазировала грабеж.

Как сообщили в Центральном суде Николаева, девушка признана виновной в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное сообщение следователю о совершении преступления, заведомо ложное показание пострадавшего во время проведения досудебного расследования). Обвинительный акт поступил в суд с соглашением о признании виновности, заключенного между обвиняемым и прокурором. Согласно этому документу они соглашаются на наказание в виде ограничения свободы на срок один год и один месяц с испытательным сроком в один год. В Украине ограничение свободы подразумевает пребывание осужденного в исправительном центре (без изоляции от общества) с обязательным привлечением к труду. Таким образом, если в ближайший испытательный год фантазерка нарушит закон, ей предстоит более года исправительных работ.