11.07.17 15:223460
В Прикарпатье отравились 11 иностранцев
|25.07.17 13:52
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В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе пять граждан Германии и шесть граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.
В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе пять граждан Германии и шесть граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.
Как сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, все отравившиеся отдыхали в оздоровительном комплексе Сияние Карпат в селе Красноилье Верховинского района.
Также среди пострадавших два украинца – из Донецкой и Харьковской области.
Состояние пострадавших средней тяжести. Причина отравления людей устанавливается.
Всего в комплексе Сияние Карпат находилось около 80 человек.