В Прикарпатье отравились 11 иностранцев

В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе пять граждан Германии и шесть граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.

Как сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, все отравившиеся отдыхали в оздоровительном комплексе Сияние Карпат в селе Красноилье Верховинского района.

Также среди пострадавших два украинца – из Донецкой и Харьковской области.

Состояние пострадавших средней тяжести. Причина отравления людей устанавливается.

Всего в комплексе Сияние Карпат находилось около 80 человек.