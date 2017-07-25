В Николаеве девушка выпрыгнула с 9 этажа

25.07.17 14:14Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня утром, 25 июля, в Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя в "Соляных".

Об этом сообщает 0512.

Молодой парень 25-ти лет совершил самоубийство в своем доме в микрорайоне "Матвеевка". После вести о смерти молодого человека, его девушка спрыгнула с крыши недостроенного дома, который находится недалеко от Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в микрорайоне "Соляные". Падение с 9-го этажа стало для девушки смертельным.

На крыше здания полиция обнаружила личные вещи погибшей. По предварительным данным, это было самоубийство. Следов насильственной смерти полиция не обнаружили.

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