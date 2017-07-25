В Николаеве влюбленная пара совершила суицид

25.07.17 17:41Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 25 июля, в Николаеве молодой человек после ссоры повесился, а его девушка, узнав о суициде любимого, спрыгнула с крыши недостроя.

Парень позвонил своей девушке после возникшего на улице конфликта с прохожими и признался в любви, после чего повесился во дворе собственного дома, сообщает Nikolaev24.com.ua.

Родственники парня сообщили девушке печальную новость, после чего в этот же день ее тело было обнаружено возле недостроенной многоэтажки по пр. Героев Украины.

Девушка не могла смирится с потерей любимого и решила совершить суицид спрыгнув с крыши недостроя. Со слов свидетелей и соседей, семьи молодых людей благополучные, они имели нормальные отношения.

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