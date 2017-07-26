В Николаеве совершено нападение на общественника

26.07.17 08:55Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

На этот раз жертвой нападения стал общественник, член комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности областной коммунальной спортивной школы, И.Финкельштейн.

Об этом сообщает Миколаївська правда.

Со слов Финкельштейна, в 15-30 он вместе с заместителем начальника отдела спорта В.Гинкулом прибыли в НОК КДЮСШ, что бы продолжить проверку. В 16-30 туда приехал директор спортивной школы В.Титаренко. Приехал в неадекватном, взвинченном состоянии.

После пятиминутного монолога о вреде, который наносят общественники спорту, он схватил металлический стул и пытался им нанести телесные повреждения активисту. Эти события происходили на глазах у заместителя начальника отдела по физической культуре и спорту Николаеской ОГА, Виктора Гинкула. В школу была вызвана полиция. Ведутся следственные действия.

Хочется отметить, что в отношении В.Титаренко уже возбуждено два уголовных дела: одно по ч.1 ст.125 УК Украины, второе по растрате бюджетных средств. Члены комиссии от общественного совета при Николаевской ОГА считают, что подобные действия Титаренко имеют цель сорвать работу комиссии, которая выявила массу нарушений.

За несколько часов до произошедшего непосредственный руководитель В.Титаренко, начальник отдела спорта А.Садовский, находясь в ОГА сделал громкое заявление о том что «активистов-патриотов надо взять всех скопом и потерять». Это скандальное заявление вызвало бурю возмущения в социальных сетях.

Однако В.Титаренко воспринял это как призыв к действию и попытался физическим путём воздействовать на активиста.

Полная безконтрольность и попустительство со стороны руководства привели к системным нарушениям Конституции Украины, трудового законодательства и нецелевому использованию бюджетных средств. И никакие спортивные показатели не могут служить этому оправданием. Приходится константировать , что это только верхушка айсберга. Если в так называемой «лучшей» спортшколе творятся такие безобразия , то что тогда происходит в других.

Общественники в связи со случившемся готовят обращение к депутатам областного совета, которые соберутся на сессию 27 июля.

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