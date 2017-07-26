В Калифорнии умерла вдова Фрэнка Синатры

26.07.17 10:22Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Четвертая супруга легендарного певца скончалась в возрасте 90 лет.

В Калифорнии умерла Барбара Синатра - вдова американского певца Фрэнка Синатры. Женщина скончалась на 91-м году жизни, передает Fox News.

Барбара Синатра являлась моделью и основательницей центра по защите детей от жестокого обращения.

Ушла из жизни женщина естественной смертью, при этом она находилась в окружении своей семьи.

Фрэнк Синатра женился на Барбаре в июле 1976 года в штате Калифорния. Супруги оставались вместе до смерти артиста.

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