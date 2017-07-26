12.07.17 13:432410
В Швейцарии задержали нападающего с бензопилой
|26.07.17 10:34
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Полиция Швейцарии утверждает, что нападение не имело террористических мотивов.
Полиция Швейцарии утверждает, что нападение не имело террористических мотивов.
Швейцарская полиция задержала мужчину, который бросился на людей с бензопилой в городе Шаффхаузен. Согласно данным полиции, 50-летний Франц Врусис был арестован в городе Тальвиль, примерно в 60 км от места, где было совершено нападение.
В операции по поиску и захвату приняли участие более 100 швейцарских и немецких представителей правоохранительных органов. Полиция до сих пор не знает мотивы нападения Врусиса на людей.